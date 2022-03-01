Пассажиры транспорта Москвы смогут сэкономить 10 рублей при оплате проезда картой «Мир»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пассажиры московского общественного транспорта смогут сэкономить при оплате проезда смартфоном Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay по карте «Мир». Так, 10 рублей будут возвращаться на счет в течение получаса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы и руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов во вторник, 1 марта.

Он отметил, что акция будет работать с 1 марта по 30 июня во всех общественном транспорте.

По словам заммэра, столичная система оплаты проезда является одной из лучших в мире.

— Мы запускаем не только новые сервисы, но и акции с нашими партнерами, которые делают проезд выгоднее для пассажиров. Обладатели карт «Мир» могут экономить до 10 рублей с каждой поездки на всем городском транспорте, — заявил Ликсутов.

Он добавил, что сумма кэшбека составит 10 рублей. Так, одна поездка будет стоить 41 рубль. Возврат денежных средств на счет произойдет в течение 30 минут, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты усилят работу касс на станциях столичного метрополитена из-за ограничений в работе банков на территории России. Причиной проблем являются санкции в отношении банка ВТБ. Так, в настоящий момент некоторые пассажиры могут столкнуться со сложностями при оплате проезда посредством Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard.