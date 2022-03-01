Многоэтажку по реновации введут в эксплуатацию на юго-востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Трехсекционную новостройку по программе реновации жилищного фонда на Нижегородской улице введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 1 марта.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты занимаются фасадными и отделочными работами, а также монтируют кровлю и окна.

По словам руководителя ведомства, фасады здания отделают трехслойными стеновыми панелями и облицуют их кирпичом. Также на внешних стенах расположатся корзины под кондиционеры в едином стиле.

Всего в доме предусмотрено 234 квартиры, из которых 159 — двухкомнатные. Жилые помещения будут начинаться со второго этажа. На первом специалисты оборудуют кафе, магазины, салоны красоты, спортивные клубы и детские секции.

— Придомовую территорию благоустроят: разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Здесь появятся детская и спортивная площадки. В дополнение к подземной одноуровневой стоянке сделают плоскостную парковку, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

80 семей из дома на Коровинском шоссе в столичном районе Западное Дегунино приступили к переезду в новые квартиры в рамках программы реновации.