Почти 130 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

По состоянию на 08:15 1 марта в московских аэропортах задержали и отменили 124 рейса. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Больше всего самолетов отменили в Шереметьеве. Их число составило 54. При этом задержали в авиагавани 15 авиарейсов.

В аэропорту Домодедово отменили вылет 10 воздушных судов, а на более позднее время перенесли семь рейсов.

Во Внукове отменили 34 самолета и задержали четыре.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

26 февраля неизвестные сообщили о «минировании» столичных вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.