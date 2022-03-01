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В результате обстрела Горловки украинской армией пострадали два мирных жителя

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В результате обстрела Горловки украинской армией пострадали два мирных жителя
Фото: Telegram / Военный обозреватель

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки вооруженными силами Украины. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, украинская армия повредила газопровод на улице Введенского и попала снарядами по поселку Гольмовский.

Приходько добавил, что в результате обстрелов повреждаются дома и поликлиники. Так, например, украинский снаряд попал в одну из квартир на пятом этаже жилого дома, уточнил он.

— По улице Сродникова, 67 зафиксировано попадание в дом, обрыв проводов, — цитирует Приходько ТАСС.

Иван Приходько в пятницу, 25 февраля, сообщил, что в здание школы на территории города попал прямой снаряд. По словам Приходько, в результате случившегося погибли двое учителей образовательного учреждения.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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