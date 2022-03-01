«Ни шагу назад»: депутат призвал отстранять несогласных с операцией на Украине чиновников

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев во вторник, 1 марта, предложил отстранять чиновников от работы в госучреждениях, если они не согласны с проведением спецоперации на Украине.

— Некоторые наши «состоявшиеся» граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны, — заявил он.

Он также отметил, что чувствует «предательство» в некоторых лозунгах таких граждан.

По словам Хамзаева, если «главнокомандующий» принял какое-то либо решение — нельзя делать «ни шагу назад».

Депутат подытожил, что на Украине нужно наказать всех преступников и провести демилитаризацию, передает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.