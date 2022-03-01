В МИД Сирии заявили об использовании Западом Зеленского в качестве пешки

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Замглавы МИД Сирии Башар Джаафари заявил, что Запад использует нынешнего украинского президента Владимира Зеленского как пешку для своей выгоды.

По словам Джаафари, украинский лидер не является выходцем из традиционного политического института.

— В этом ключе мы услышали его призыв исключить Россию из СБ ООН, как будто мы в мультипликационном фильме, — сказал сирийский политик.

Он добавил, что Совет Безопасности ООН был создан на фундаменте международного взаимопонимания после Второй мировой войны и если бы в совбезе не было бы РФ и КНР, то в мире могло бы быть гораздо больше войн, передает РИА Новости.

До этого Джаафари заявил, что западные страны не боятся вооружать на Украине нацистов, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии. По его словам, Запад не побрезгует «вооружить и черта, который выступил против РФ».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.