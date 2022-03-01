Новокутузовский тоннель в столице капитально отремонтируют

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта начались в Москве. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Работы пройдут в пять этапов: на первом отремонтируем центральный участок тоннеля на ТТК, на последующих — прилегающие к нему въездные и выездные тоннели... На время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью прекращаться не будет, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе движения в каждом направлении, — уточнил он.

Тоннельный комплекс ввели в эксплуатацию в 2000 году, с тех пор он ни разу не ремонтировался. Бирюков подчеркнул, что в ходе работ специалисты заменят старую облицовку стен, обновят системы пожаротушения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения. Более того, будет уложен новый асфальт.

Завершить ремонт планируется в третьем квартале 2023 года.

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