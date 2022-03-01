Число прибывших в Польшу с Украины беженцев превысило 377 тысяч человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 377 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала российской спецоперации. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в польской пограничной охране.

— С 24 февраля сотрудники погранохраны пропустили на погранпереходах с Украиной более 377,4 тысячи человек, бегущих из охваченной войной Украины, — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на утро 28 февраля свыше 127 тысяч беженцев из Донбасса уже пересекли границу России. Об этом сообщил заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.