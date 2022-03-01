Россия закрыла свое воздушное пространство для швейцарских самолетов

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Россия ввела ограничение на полеты воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве. Об этом сообщили в Росавиации во вторник, 1 марта.

Уточняется, что ограничительная мера начала действовать днем ранее.

— Введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и (или) зарегистрированных в Швейцарии, — говорится в сообщении ведомства.

РИА Новости со ссылкой на Росавиацию добавило, что такое решение стало ответным на запрет полетов российских самолетов над Швейцарией.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.