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Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ начали покидать Донецк

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ начали покидать Донецк
Фото: YouTube / The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

Все 43 машины специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ начали покидать территорию Донецка. Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня во вторник, 1 марта.

Уточняется, что автомобили должны пересечь контрольно-пропускной пункт «Успенка» на границе с Россией.

— Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации, — передает РИА Новости сообщение представителя ведомства.

В этот же день стало известно, что Народная милиция ДНР благодаря своему продвижению в наступлении берет украинских силовиков в кольцо. Ожидается, что они сложат оружие в ближайшее время. Так, хорошо укрепленные опорные пункты Вооруженных сил Украины не помешали войскам ДНР продвинуться в западных направлениях.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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