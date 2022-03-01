Болгария, Польша и Словакия поставят Украине 70 самолетов МиГ-29 и Су-25

Фото: Минобороны РФ

Болгария, Польша и Словакия планируют отправить на Украину 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины во вторник, 1 марта.

Так, Болгария передаст украинской стороне 16 Миг-29 и 14 Су-25. Также Польша направит Украине 28 Миг-29, а Словакия — 12 таких же истребителей.

При этом самолеты смогут базироваться на аэродромах Польши в случае необходимости, говорится в сообщении пресс-службы ВМС на официальной странице в соцсети Facebook.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов в рамках объявленной военной помощи предоставить Украине боевые самолеты.

Также австралийский премьер Скотт Моррисон рассказал, что Австралия уже помогает Украине и намерена поставлять ей оружие с помощью участников НАТО.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.