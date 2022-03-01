«Мослифт» в 2021 году выпустил почти 600 пассажирских лифтов «Стриж»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Компания «Мослифт» в 2021 году выпустила почти 600 пассажирских лифтов модели «Стриж». Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

— Некоторые «Стрижи» оснащены опцией видеосвязи с диспетчером из кабины с помощью мультимедийного дисплея. Если лифт по какой-то причине остановился между этажами, пассажир может поговорить с диспетчером по видеосвязи, что снижает уровень тревожности у застрявшего в лифте человека, — уточнили в пресс-службе.

Более того, лифты данной модели оборудованы табличками с надписями со шрифтом Брайля для слабовидящих граждан, а двери оснащены инфракрасной системой контроля, которая не позволит зажать человека в дверном проеме. Грузоподъемность «Стрижа» — 400 килограммов.

Генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян отметил, что недавно в компании разработали лифты с антивандальным покрытием, которое более чем в 10 раз превосходит аналоги по устойчивости к внешним воздействиям. В прошлом году на предприятии разработали специальные «Стрижи» для медицинских учреждений, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 марта появилась информация о том, что специалисты заменят 135 лифтов в жилых многоэтажках Москвы в текущем году. Работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.