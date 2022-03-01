Экономист назвал появившиеся в условиях санкционного давления возможности России

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Кандидат экономических наук Александр Дудчак перечислил появившиеся в условиях санкционного давления возможности России.

Он напомнил, что днем ранее Центробанк принял решение о поднятии ключевой ставки до 20 процентов. По мнению эксперта, это не самая эффективная мера. Как считает политолог, Россия могла бы временно задержать торговлю с западными странами, а также приостановить поставки газа и нефти.

Дудчак добавил, что отключение России от международной системы платежей SWIFT не станет серьезной проблемой, это чисто технический вопрос, который будет решен при помощи иных систем, передает ФАН.

Россия сейчас оказалась перед «широкими воротами открывшихся возможностей», отмечает эксперт. По мнению Дудчака, в настоящее время Россия может выстроить экономическую систему по собственным принципам.

— Это уникальный шанс, чтобы начать кредитовать свою экономику и поддерживать рубль, — отметил он.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, чем Россия заменит SWIFT.