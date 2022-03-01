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Москвичам рассказали о погоде 1 марта

Георгий Соланович

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Погода в Москве
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Москвичам рассказали о погоде 1 марта
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Днем в Москве температура будет доходить до плюс двух градусов, однако ночью опустится до минус десяти. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства.

Там также добавили, что городские службы постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети и при необходимости проводят работы в соответствии с погодными условиями.

На данный момент в Москве продолжается ворошение и вывоз снега с дворовых территорий, уточнили в Telegram-канале.

В первых числах марта в Москве и окрестностях ожидается достаточно комфортная погода. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на два–четыре градуса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вторник и среду Москва проведет под влиянием антициклона: ожидаются тихая и спокойная погода с довольно крепкими ночными морозами и слабоотрицательными дневными температурами, а также переменная облачность без осадков. Перемена погоды случится в четверг. Тогда Москву своим «северным краем заденет антициклон».

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