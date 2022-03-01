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В народном календаре дата получила название Федор Тирон, а все потому, что покровителем дня является великомученик Феодор Тирон.

С древних времен было принято приглашать гостей, но только днем. Хозяева заблаговременно готовились к этому и наготавливали много угощений. Считалось, что дом, который примет гостей, будет процветать в достатке и радости круглый год.

В этот день старались обезопасить жилище от воров. По поверью, от грабителей могут защитить живущие в доме черная собака, кошка или петух. Чтобы узнать, кто грабитель, использовали решето. Его подвешивали над головой и вслух называли имена людей, подозреваемых в воровстве. Решето закрутится и укажет, кто дом обобрал.

Приметы погоды:

Какая погода 2 марта, таким и лето будет: туман — дождливым; солнечно — жарким; морозно — холодным.

Если 2 марта много сосулек, будет хороший урожай овощей.

Птицы с юга возвращаются — к ранней весне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта

Именины отмечают: Роман, Карл, Марк, Мария, Федор.