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Директор школы рассказала о первом учебном дне детей из Донбасса в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Директор школы рассказала о первом учебном дне детей из Донбасса в Подмосковье
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Директор Зверосовхозской средней общеобразовательной школы Татьяна Морозова рассказала, что 28 февраля в школу прибыли восемь детей из Донбасса, четверо из них пошли в старшие классы, а вторая половина — в начальную школу.

— Мы детей очень ждали, готовились, волновались, как им здесь будет. Поэтому уделяем им повышенное внимание. Мы приготовили учебники, канцелярские принадлежности, — рассказала она в комментарии «360».

Морозова добавила, что у детей могут возникнуть сложности с тем, чтобы влиться в новый коллектив, но учителя постараются сделать процесс адаптации максимально комфортным. В школе провели беседы с остальными школьниками и объяснили им, что их новым одноклассникам непросто пережить сложившуюся ситуацию и нужно оказать им поддержку.

Сотрудники учебной организации уже продумали, как организовать учебный процесс. По словам Морозовой, в ближайшее время детей не будут нагружать большим количеством домашних заданий.

В понедельник, 28 февраля, порядка четырехсот ребят пошли в подмосковные школы. Новых учеников принимают учреждения в Подольске, Клину и Пушкинском округе.

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