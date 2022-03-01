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Международная федерация плавания разрешила сборной России участвовать в турнирах

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
Спорт
Международная федерация плавания разрешила сборной России участвовать в турнирах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пловцы из России и Белоруссии смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA) во вторник, 1 марта.

— FINA определила, что любые спортсмены из России или Белоруссии, участвующие в соревнованиях FINA, могут выступать только как нейтральные лица, соревнуясь под флагом FINA и с гимном FINA, — передает ТАСС сообщение организации.

25 февраля стало известно, что российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменили в связи с событиями на Украине. «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды обсудили позицию и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.

26 февраля сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч чемпионата мира против российской команды.

Также международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от Чемпионата мира в 2022 году.

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