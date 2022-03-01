Водитель автобуса сбил ребенка около остановки на западе Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Анохина, 13 Карта всех событий

Водитель автобуса сбил ребенка рядом с остановкой общественного транспорта на западе столицы. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Подъезжая к остановке, автобус наехал колесом на ногу подростка, который оказался на проезжей части. Пешеход был передан медикам для оказания необходимой помощи.

— Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности произошедшего, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Накануне «ВМ» сообщала, что на дорогах Москвы с 21 по 27 февраля самым частым видом ДТП стал наезд на пешехода — 42 случая, при этом 55 процентов таких аварий произошло в зоне действия пешеходных переходов.