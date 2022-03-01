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«По-другому не можем»: Лукашенко сообщил о приведении в готовность средств ПВО

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«По-другому не можем»: Лукашенко сообщил о приведении в готовность средств ПВО
Фото: Администрация президента РФ

Средства ПВО привели в готовность на территории Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко во вторник, 1 марта, в ходе заседания местного Совбеза.

Государственный лидер отметил, что такая мера необходима, чтобы не допустить ударов в спину российским военнослужащим.

— Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами. По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере, — цитирует его слова издание «Sputnik Беларусь».

27 февраля Александр Лукашенко заявил об отсутствии на Украине армии и вооружения страны. Он обвинил украинцев в насилии над белорусами. Лукашенко уточнил, что их «избивают и травят», а также угрожают террористическими актами в самой Белоруссии.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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