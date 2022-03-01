Андрей Бочкарев: Подготовительный этап строительства Детской больницы Святого Владимира завершен

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты завершили подготовительный этап строительства комплекса Детской больницы Святого Владимира в Сокольниках. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства Многопрофильного комплекса Детской больницы Святого Владимира в столичном районе Сокольники завершены работы подготовительного этапа, выполнены железобетонные конструкции ниже нулевой отметки, — уточнил он.

По словам заммэра, на данный момент ведутся проектные работы.

Комплекс рассчитан на 77 коек, там будет возможно оказание экстренной и специализированной помощи. На территории больницы установят ограждение, пропускной пункт, а прилежащую территорию благоустроят. Бочкарев подчеркнул, что детская больница станет одной из ведущих в России.

До этого глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов заявил, что сейчас в Москве ведется строительство 33 объектов здравоохранения.