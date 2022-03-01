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Андрей Бочкарев: Подготовительный этап строительства Детской больницы Святого Владимира завершен

Георгий Соланович

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Андрей Бочкарев: Подготовительный этап строительства Детской больницы Святого Владимира завершен
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Рубцовско-Дворцовая улица, 1/3 Карта всех событий

Специалисты завершили подготовительный этап строительства комплекса Детской больницы Святого Владимира в Сокольниках. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства Многопрофильного комплекса Детской больницы Святого Владимира в столичном районе Сокольники завершены работы подготовительного этапа, выполнены железобетонные конструкции ниже нулевой отметки, — уточнил он.

По словам заммэра, на данный момент ведутся проектные работы.

Комплекс рассчитан на 77 коек, там будет возможно оказание экстренной и специализированной помощи. На территории больницы установят ограждение, пропускной пункт, а прилежащую территорию благоустроят. Бочкарев подчеркнул, что детская больница станет одной из ведущих в России.

До этого глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов заявил, что сейчас в Москве ведется строительство 33 объектов здравоохранения.

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