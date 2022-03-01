Южная Корея ввела санкции против банковского сектора России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Южная Корея после консультаций с Соединенными Штатами определила конкретные санкционные меры в отношении банковского сектора России. Об этом сообщили в местном министерстве стратегии и финансов во вторник, 1 марта.

Уточняется, что страна прекратит работу с российскими банками, инвестирование в облигации и отключит Россию от SWIFT.

— После быстрого завершения консультаций с соответствующими ведомствами и казначейством США было принято решение о конкретной области и способе введения санкций, — отметили в ведомстве.

Так, Южная Корея ограничит сотрудничество со следующими кредитными организациями: Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Открытие», а также с их дочерними фирмами.

При этом сроки прекращения сделок будут совпадать с отсрочками США.

Также южнокорейским организациям рекомендовано с 2 марта не проводить сделки с облигациями России, пишет РИА Новости.

1 марта Великобритания ввела пакет санкционных мер против Сбербанка. Они ограничат корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.

Банки, заверила глава регулятора, будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах останутся доступными. Ставки по уже выданным ипотекам и кредитам не могут меняться, добавила Набиуллина.