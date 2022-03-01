Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Южная Корея ввела санкции против банковского сектора России

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Южная Корея ввела санкции против банковского сектора России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Южная Корея после консультаций с Соединенными Штатами определила конкретные санкционные меры в отношении банковского сектора России. Об этом сообщили в местном министерстве стратегии и финансов во вторник, 1 марта.

Уточняется, что страна прекратит работу с российскими банками, инвестирование в облигации и отключит Россию от SWIFT.

— После быстрого завершения консультаций с соответствующими ведомствами и казначейством США было принято решение о конкретной области и способе введения санкций, — отметили в ведомстве.

Так, Южная Корея ограничит сотрудничество со следующими кредитными организациями: Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Открытие», а также с их дочерними фирмами.

При этом сроки прекращения сделок будут совпадать с отсрочками США.

Также южнокорейским организациям рекомендовано с 2 марта не проводить сделки с облигациями России, пишет РИА Новости.

1 марта Великобритания ввела пакет санкционных мер против Сбербанка. Они ограничат корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.

Банки, заверила глава регулятора, будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах останутся доступными. Ставки по уже выданным ипотекам и кредитам не могут меняться, добавила Набиуллина.

Читайте также:
Банки Южная Корея Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте