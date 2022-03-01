Экономист заявил, что ожидает развития системы «Мир» после блокировки Mastercard

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Решение Mastercard заблокировать доступ к своей сети ряда финансовых институтов России не скажется на обычных гражданах. Такое мнение высказал экономист Михаил Королюк.

По его словам, у России имеется запасной вариант, связанный с развитием китайских платежных сервисов.

Он отметил, что платежная система «Мир» работает внутри страны и будет обеспечивать прохождение платежей.

— За рубежом могут быть проблемы, но есть китайская платежная система, и вполне возможно, что сейчас мы заключим договоры и людям начнут выдавать карты китайской платежной системы, которые принимаются по всему миру, — отметил Королюк в комментарии Life.ru.

Также за рубежом можно воспользоваться наличными средствами.

Экономист обратил внимание, что сейчас под ограничениями оказались далеко не все банки, так как западные страны вводят санкционные ограничения постепенно.

Во вторник, 1 марта, компания Mastercard сообщила о блокировке доступа ряда финансовых институтов к платежной сети в России. Это связано с распоряжениями о санкциях против Российской Федерации.