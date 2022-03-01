«Кульминация 3 марта»: астролог дала прогноз по спецоперации на Украине

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Астролог Анджела Пеарл рассказала, как, по ее версии, будет проходить спецоперация на Украине и когда она завершится.

Марс и Плутон, планета войны и планета смерти, начали соединяться 23 февраля. Точное соединение произойдет 3 марта, тогда будет кульминация конфликта.

— В это время могут быть самые сильные военные действия. Вся первая неделя марта будет усугублять ситуацию. После 12 марта ситуация начнет утихать. До лета Россия выведет войска. По картам и по гороскопу видно, что ситуация нормализуется. Но еще будут места, где будут идти боевые действия, — сказала астролог в новом видео на своем YouTube-канале.

По ее словам, Украина не потеряет свою независимость:

— По Тельцу (а Украина в гороскопе — это Телец) — по нему идет планета Уран, которая символизирует независимость.

Санкции отразятся на России — об этом говорит Сатурн, который идет по знаку России, Водолею, и означает ограничения и затягивание поясов. Напряженная ситуация продержится до марта 2023 года. Новый кризис внутри страны может возникнуть в январе 2024 года.

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