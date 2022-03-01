Около двух тысяч рабочих мест создатут в рамках строительства ЖК на месте промзоны

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Группа компаний «Пионер» создаст для города около двух тысяч рабочих мест в рамках строительства жилого квартала «LIFE-Варшавская». Об этом во вторник, 1 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, проект реализуют на месте бывшей промышленной зоны № 30 «Коломенское» за пределами ТТК.

— В рамках комплексного развития территории девелопер реализует концепцию 15-минутного города с развитой инфраструктурой, которая позволит работать и жить в одной локации. Коммерческие площади в 15 многоэтажных домах займут более 20 000 кв. метров, — уточнила Пятова.

Председатель Москомстройинвеста также добавила, что на первых этажах жилых зданий разместятся супермаркеты, кафе, аптеки и фитнесс-центры. В рамках проекта предусмотрено и строительство объектов социальной инфраструктуры, которые перейдут в пользование города, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого сообщалось, что с сентября 2021 года ключи от новых квартир в жилом комплексе «Селигер Сити» получили 1073 дольщика второй очереди.