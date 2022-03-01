Нутрициолог назвала самый полезный для здоровья орех

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Эксперт по питанию Ксения Черная назвала орех, который, по ее мнению, принесет больше всего пользы для организма человека.

Речь идет о кедровом орехе, правда, на деле это не совсем орех и он не совсем кедровый — это семена, а дерево называется сибирской сосной. Называть его кедром стали только в период правления Петра I.

— Кедровые орехи содержат в составе полиненасыщенные жирные кислоты. Это самые полезные жиры, которые восстанавливают мембраны клеток. Они показаны для восстановления после инфекционных заболеваний, восстановления сердечно-сосудистой системы. Орехи содержат белки, и по их содержанию на 100 граммов орехи можно сравнить с рыбой, — сказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кедровые орехи помогают бороться с сухостью кожи, преждевременным старением и ухудшением зрения. Это единственные орехи, которые можно не промывать, а покупать лучше в вакуумной упаковке. Как в любых семенах и орехах, в кедровых много жиров, поэтому в день нужно есть не более 30 граммов.

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