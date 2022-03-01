Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нутрициолог назвала самый полезный для здоровья орех

Анна Михалюк

Общество
Нутрициолог назвала самый полезный для здоровья орех
Фото: https://pixabay.com/ru

Эксперт по питанию Ксения Черная назвала орех, который, по ее мнению, принесет больше всего пользы для организма человека.

Речь идет о кедровом орехе, правда, на деле это не совсем орех и он не совсем кедровый — это семена, а дерево называется сибирской сосной. Называть его кедром стали только в период правления Петра I.

— Кедровые орехи содержат в составе полиненасыщенные жирные кислоты. Это самые полезные жиры, которые восстанавливают мембраны клеток. Они показаны для восстановления после инфекционных заболеваний, восстановления сердечно-сосудистой системы. Орехи содержат белки, и по их содержанию на 100 граммов орехи можно сравнить с рыбой, — сказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кедровые орехи помогают бороться с сухостью кожи, преждевременным старением и ухудшением зрения. Это единственные орехи, которые можно не промывать, а покупать лучше в вакуумной упаковке. Как в любых семенах и орехах, в кедровых много жиров, поэтому в день нужно есть не более 30 граммов.

Диетологи назвали продукты, которые помогают быстрее уснуть.

Читайте также:
Правильное питание нутрициолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте