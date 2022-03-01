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Мишустин: Иностранному бизнесу временно ограничат выход из активов РФ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Мишустин: Иностранному бизнесу временно ограничат выход из активов РФ
Фото: Администрация президента РФ

В России подготовили проект указа президента РФ Владимира Путина о временном выходе иностранного бизнеса из отечественных активов. Об этом во вторник, 1 марта, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением, — сказал глава кабмина.

Он подытожил, что власти РФ готовы пойти на диалог с теми инвесторами, которые настроены конструктивно, передает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям, наложенным на Россию. Об этом глава кабмина РФ сообщил во вторник, 1 марта. Заместителями Мишустина на этом посту станут мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. По словам главы кабинета министров, особое внимание в процессе работы будет уделяться мерам поддержки отечественного бизнеса.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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