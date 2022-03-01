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Украина отозвала посла в Киргизии и Грузии на консультации из-за оправдания спецоперации

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина отозвала посла в Киргизии и Грузии на консультации из-за оправдания спецоперации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна отзывает на консультации послов из Киргизии и Грузии за оправдание российской военной специальной операции на украинской территории.

— Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право, — заключил украинский лидер в своем обращении к народу в Telegram.

В свою очередь спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что деятели культуры, которые почитают «зарубежные подходы и стандарты», должны определиться со своей позицией по поводу военной спецоперации на Украине «до понедельника».

До этого в Генпрокуратуре напомнили, что помощь другим государствам, если она наносит ущерб национальной безопасности РФ, влечет за собой уголовную ответственность.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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