Зеленский сообщил о блокировке всех крупных городов Украины

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Все крупные города Украины на данный момент заблокированы. Об этом во вторник, 1 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Европарламенту.

— Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны, — цитирует Зеленского РИА Новости.

В этот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжат проводить спецоперацию на территории Украины до момента достижения поставленных целей. По его словам, российские военные не оккупируют Украину и прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

Министр добавил, что во время спецоперации удары наносятся только по военным объектам и исключительно с помощью высокоточного оружия.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.