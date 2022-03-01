Более 160 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

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По состоянию на 15:55 1 марта в московских аэропортах задержали и отменили 176 рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Больше всего самолетов отменили в Шереметьеве. Их общее число достигает 100. При этом задержали в Шереметьеве 13 авиарейсов.

В аэропорту Домодедово отменили вылет семи воздушных судов, а на более позднее время перенесли шесть рейсов.

Во Внукове отменили 39 самолетов и задержали 11.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.