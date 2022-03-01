Великобритания объявила о новом санкционном пакете против Белоруссии

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Четыре белорусских генерала и два предприятия попали под санкции Великобритании из-за операции России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе королевского правительства во вторник, 1 марта.

Индивидуальные меры ввели против заместителей министра обороны Белоруссии генерала Андрея Бурдыко, генерал-майора Виктора Гулевича, генерал-майора Сергея Симоненко, а также генерал-майора Андрея Жука. Из предприятий под санкциями оказались «558-й Авиационный ремонтный завод» и производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов «Интеграл», отмечается на сайте правительства Великобритании.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

27 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии на Украине армии и вооружения страны. Он обвинил украинцев в насилии над белорусами и уточнил, что их «избивают и травят», а также угрожают террористическими актами.

1 марта военный эксперт Виктор Литовкин заявил «ВМ», что в результате переговоров России и Украины стороны могут договориться о том, как снизить вероятность жертв среди гражданского населения. Вместе с тем на успех переговоров сильно влияют США, подчеркнул он.

По его словам, Россия не согласится на условия Украины. Как отметил Литовкин, переговоры имеют цену только после окончания боевых действий.