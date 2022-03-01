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В Минобороны обозначили цели высокоточных ударов в Киеве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В Минобороны обозначили цели высокоточных ударов в Киеве
Фото: Минобороны РФ

По центру информационно-психологических операций ВС Украины и технологическим объектам СБУ в Киеве будут нанесены удары высокоточным орудием. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома, — заявил Конашенков.

Он также подчеркнул, что с начала проведения Россией спецоперации на Украине выросло количество информационных атак на российские госучреждения. По словам Конашенкова, атаки производятся именно из центра операций в Киеве, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Как заявил президент, подобное решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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