Кустурица заявил, что не собирается возглавлять Театр Российской армии

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Легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица опроверг информацию о том, что принял предложение российского министра обороны Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.

Он уточнил, что планировал лишь в качестве режиссера поставить в театре несколько спектаклей, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Сергея Шойгу предложил кинематографисту стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии, и он ответил согласием. Кустурица отметил, что хотел бы воплотить на сцене сюжеты таких кинокартин, как «Летят журавли», «Жизнь как чудо» и других.

Югославский и сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица является обладателем наград крупнейших европейских кинофестивалей. На его счету две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Он прославился своими фильмами «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Аризонская мечта», «По млечному пути» и другими.

В конце прошлого года Сербское село Мокра-Гора, в котором расположена этнодеревня режиссера Эмира Кустурицы, внесли в список лучших этносел в мире. Деревня Дрвенград была построена режиссером для съемок ленты «Жизнь как чудо» (2004 год). Режиссер назвал награду «призом за упорство».