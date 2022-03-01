Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны: Украинской армии заблокирован выход к Азовскому морю

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны: Украинской армии заблокирован выход к Азовскому морю
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия лишилась выхода к Азовскому морю. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, передовые отряды армии ДНР соединились на границе Донецкой области с войсками России.

— С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован, — уточнил Конашенков.

За сегодняшний день подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, добавил представитель ведомства. Генерал-майор отметил, что войска ЛНР при огневой поддержке ВС России с начала операции продвинулась на 61 километр, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Как заявил президент, подобное решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Читайте также:
Украина Армия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте