Минобороны: Украинской армии заблокирован выход к Азовскому морю

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия лишилась выхода к Азовскому морю. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, передовые отряды армии ДНР соединились на границе Донецкой области с войсками России.

— С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован, — уточнил Конашенков.

За сегодняшний день подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, добавил представитель ведомства. Генерал-майор отметил, что войска ЛНР при огневой поддержке ВС России с начала операции продвинулась на 61 километр, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Как заявил президент, подобное решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.