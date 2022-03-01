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Финансовый аналитик посоветовал обратить внимание на ипотечные кредиты по госпрограммам

Ирина Игнатенко

Экономика
Финансовый аналитик посоветовал обратить внимание на ипотечные кредиты по госпрограммам
Фото: depositphotos

Россиянам стоит обратить внимание на ипотечные кредиты по госпрограммам после повышения ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил главный финансовый аналитик компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение ставок в ипотечных договорах, заключенных до 28 февраля. Также сохранятся все льготные программы по ипотеке, которые действовали ранее.

— Это кредиты по госпрограммам, которые связаны с новостройками. Надо обратить внимание на них, по ним, скорее всего, будут и цены разумные, и кредиты по фиксированным ставкам, — отметил он в комментарии «МИР 24».

Он также отметил, что кредиты станут дороже, но и ставки по вкладам вырастут, так как они также зависят от величин ключевой ставки.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев пояснил, может ли Банк России (ЦБ) зафиксировать курс рубля из-за его высокой волатильности.

Источник: mir24.tv

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