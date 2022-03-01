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Правительство России запустило портал с достоверной и актуальной информацией

Евгений Белоусов

Политика
Правительство России запустило портал с достоверной и актуальной информацией
Фото: pixabay.com

Российское правительство запускает портал «Объясняем.рф», на котором будет публиковаться достоверная и актуальная информация. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, портал станет источником проверенной и оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени. Ресурс будет работать по аналогии с порталом «Стопкоронавирус.рф». На портале размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны.

— Граждане смогут направить свои вопросы о текущей ситуации в стране через форму обратной связи, — добавил он.

Вопросы можно будет отправлять на страницы портала в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram, Viber и «Одноклассники», передает РИА Новости.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков о проводимой на территории Украины спецоперации.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

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