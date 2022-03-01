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В Польше инициировали следствие из-за «военного нападения» на Украину

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Польше инициировали следствие из-за «военного нападения» на Украину
Фото: gur.gov.ua

Прокуратура Польши дала старт следствию из-за «военного нападения» на Украину. Об этом заявил глава республиканского минюста и генпрокурор Збигнев Зебро во вторник, 1 марта.

— По моему распоряжению польская прокуратура начала следствие по факту преступления — военного нападения, жертвой которого стали украинское государство и Украина, — сказал министр.

Варшава в рамках дела процессуально задокументирует все события, уточнил он. Впоследствии они станут основанием для привлечения виновных к ответственности, приводит слова Зебро ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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