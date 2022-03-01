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Минобороны обнародовало кадры военной операции на Украине

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны обнародовало кадры военной операции на Украине
Фото: Telegram / Военный обозреватель

Минобороны выложило в интернет видео с действиями спецназа в ходе операции на Украине.

На кадрах, снятых изнутри вертолета, видны вооруженные военные. Воздушные судна пролетают над домами, а затем солдат показывают на земле.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России уничтожили 1325 военных объектов на Украине с начала операции. Помимо этого, военные ликвидировали 395 танков и прочих бронированных машин, добавил он. В результате операции уничтожены 59 реактивных систем залпового огня и 286 единиц военной автомобильной техники, заключил военный.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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