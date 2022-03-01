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Синоптик пообещал крепкие морозы по ночам в Москве

Евгений Белоусов

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Синоптик пообещал крепкие морозы по ночам в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В выходные температура воздуха в Москве опустится до минус шести — 11 градусов. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Однако несмотря на такую температуру по ночам, подчеркнул Леус, температура будет довольно высокой днем. Ожидается плюс один — три градуса 2 марта и от нуля до плюс двух градусов 3 марта.

2 и 3 марта, по словам синоптика, ожидается переменная облачность без осадков, отметил он. Ветер будет юго-западный, несильный. Облачность сохранится и в следующие два дня. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега 4 и 5 марта.

— В ночные часы будет минус два — семь градусов, днем 4 марта минус два — плюс три, а 5 марта до минус пяти градусов, — рассказал Леус.

В выходные погода будет сухой и спокойной, а по ночам ожидаются нехарактерные для марта крепкие морозы, передает издание Lenta.

До этого Леус рассказал «Вечерней Москве», что жителям столицы не следует ждать в начале марта «настоящей» весны. По словам синоптика, в Москве климатические характеристики этого сезона начинают проявляться только после 20 марта. Леус подчеркнул, что в столице март — зимний месяц.

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