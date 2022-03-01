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Мексика отказалась присоединяться к санкциям против России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мексика отказалась присоединяться к санкциям против России
Фото: Unsplash

Мексика не станет вводить санкции против России из-за операции на Украине. Об этом заявил глава республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник, 1 марта.

— Мы не собираемся принимать какие-либо меры, так как мы хотим быть в хороших отношениях со всеми правительствами мира, — сказал лидер.

Мехико, заверил он, готово оказать помощь беженцам вне зависимости от их происхождения. Обрадор также выразил несогласие с блокировками российских СМИ на территории ЕС, отмечает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля ЕС объявил о введении нового пакета санкций в отношении России из-за операции на Украине. Брюссель добавил в список 26 человек и одну организацию.

Так, меры ввели против бизнесменов Игоря Сечина, Алишера Усманова, Петра Авена и Михаила Фридмана. Под санкциями оказался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, в черный список попали журналист Антон Красовский, писатель Захар Прилепин, а также телеведущая Ольга Скабеева.

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