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Депутат Мосгордумы Гусева: Повышение ключевой ставки до 20 процентов позволит защитить сбережения от рисков

Евгений Белоусов

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Депутат Мосгордумы Гусева: Повышение ключевой ставки до 20 процентов позволит защитить сбережения от рисков
Фото: duma.mos.ru

Повышение ключевой ставки до 20 процентов дает возможность защитить сбережения от рисков. Об этом во вторник, 1 марта, заявила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

По ее словам, решение Банка России о единовременном и резком подъеме ключевой ставки — необходимая и эффективная мера реагирования.

Гусева подчеркнула, ссылаясь на регулятор, что не будут меняться и условия по кредитам: банкам дано указание не изменять условия по уже действующим займам, корректировки ставок по действующим займам опасаться не стоит.

— Российская банковская система имеет большой запас прочности, — уверила депутат.

Также она отметила, что необходимо сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации, так как в Москве активизировались мошенники. По словам Гусевой, мошенники предлагают «помощь» в получении вкладов и обналичивании средств на фоне ситуации с санкциями.

— Будьте внимательны, предупредите старших родственников — любую информацию нужно проверять и ни в коем случае не принимать скоропалительных решений под давлением незнакомых людей, — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций. На фоне роста заимствований в России было временно остановлено размещение государственных ценных бумаг.

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