Врач перечислил причины возникновения заикания у детей

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Врач-психотерапевт, психиатр Павел Бутузов объяснил причины возникновения невротического заикания у детей и рассказал о способах лечения заболевания.

— Когда оно только появляется, ребенок его не замечает. Через 1–2 года он начинает понимать, что с ним что-то не так, перестает общаться при незнакомых, замыкается, в школе начинаются проблемы с учебой, так как появляется боязнь устных ответов. А также ребенок с трудом заводит новых друзей, что накладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь, — поясняет эксперт.

Зачастую такое заболевание встречается у детей в возрасте 4–5 лет. Оно возникает вследствие шоковой психической травмы. Например, ребенок может испытывать испуг, внезапное волнение или чувство разлуки с родителями. Причиной также может стать информационная перезагрузка или другой заикающийся ребенок.

У невротического заикания есть свои особенности: более явными становятся и дефекты речи, когда ребенок начинает волноваться.

Немаловажное значение играют и семейные конфликты. Они могут также пагубно повлиять на формирование речевого аппарата у ребенка, нельзя исключать и наследственные признаки.

Бутузов добавил, что речевые дефекты у детей можно вылечить с помощью психотерапии, где принимают участие и ребенок, и родители. В курс лечения может входить также прием седативных медикаментов.

Особое значение играет время после улучшения речи ребенка. В такой период важно заниматься с логопедом вместе с другими детьми. Это поможет ребенку понять, что он не страдает такой травмой, передает Мedikforum.ru.

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