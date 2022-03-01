Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач перечислил причины возникновения заикания у детей

Лала Манушакян

Общество
Врач перечислил причины возникновения заикания у детей
Фото: edu.gov.ru

Врач-психотерапевт, психиатр Павел Бутузов объяснил причины возникновения невротического заикания у детей и рассказал о способах лечения заболевания.

— Когда оно только появляется, ребенок его не замечает. Через 1–2 года он начинает понимать, что с ним что-то не так, перестает общаться при незнакомых, замыкается, в школе начинаются проблемы с учебой, так как появляется боязнь устных ответов. А также ребенок с трудом заводит новых друзей, что накладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь, — поясняет эксперт.

Зачастую такое заболевание встречается у детей в возрасте 4–5 лет. Оно возникает вследствие шоковой психической травмы. Например, ребенок может испытывать испуг, внезапное волнение или чувство разлуки с родителями. Причиной также может стать информационная перезагрузка или другой заикающийся ребенок.

У невротического заикания есть свои особенности: более явными становятся и дефекты речи, когда ребенок начинает волноваться.

Немаловажное значение играют и семейные конфликты. Они могут также пагубно повлиять на формирование речевого аппарата у ребенка, нельзя исключать и наследственные признаки.

Бутузов добавил, что речевые дефекты у детей можно вылечить с помощью психотерапии, где принимают участие и ребенок, и родители. В курс лечения может входить также прием седативных медикаментов.

Особое значение играет время после улучшения речи ребенка. В такой период важно заниматься с логопедом вместе с другими детьми. Это поможет ребенку понять, что он не страдает такой травмой, передает Мedikforum.ru.

Ранее специалисты отметили, что изменения в голосе человека могут говорить о начале болезни Паркинсона.

Читайте также:
Здоровье заикание Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте