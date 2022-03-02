Турция не будет вводить санкции против России

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Турция не планирует вводить санкции против РФ, чтобы оставался канал для диалога. Об этом сообщил во вторник, 1 марта, официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.

— Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт, — сказал он в интервью каналу CNN Turk.

Калын отметил, что Турция не станет принимать меры, которые ей навредят. Он подчеркнул, что у Анкары с Москвой тесные торговые отношения в туризме, поставках природного газа и сельском хозяйстве.

Кроме того, по словам представителя Эрдогана, «Конвенция Монтрё сыграла решающую роль в поддержании мира и стабильности в Черном море».

— Мы интерпретируем Конвенцию Монтрё таким образом, чтобы не нагнетать напряжение. Мы также консультируем стороны по этой теме, мы донесли это до всех. К настоящему моменту не было запросов на проход военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор, — сообщил он, передает ТАСС.

1 марта постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) одобрили отключение семи российских банков от системы SWIFT. В списке оказались банки ВЭБ, ВТБ, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк.

1 марта Великобритания ввела пакет санкционных мер против Сбербанка. Они ограничат корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.

Банки, заверила глава регулятора, будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах останутся доступными. Ставки по уже выданным ипотекам и кредитам не могут меняться, добавила Набиуллина.