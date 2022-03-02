Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для самолетов из России

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил во вторник, 1 марта, что США закрывают для РФ воздушное пространство из-за российской военной операции на Украине.

— Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов, — заявил он в обращении к Конгрессу, которое транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

До этого СМИ сообщали, что правительство Соединенных Штатов планирует объявить о закрытии воздушного пространства страны для самолетов из России. Об этом во вторник, 1 марта, написало издание The Wall Street Journal.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

Страны ограничивают воздушное пространство на фоне последних действий России на международной арене. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.