Компания American Express приостановила отношения с санкционными банками РФ

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Финансовая компания American Express из США приостановила работу с партнерами из РФ на фоне введенных американским правительством санкций. Об этом в среду, 2 марта, говорится в заявлении организации.

— С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации, — передают текст заявления «Известия».

Отмечается, что в России компания сотрудничает с организацией, которая выпускает банковские карты, а также с еще несколькими, использующими торговый эквайринг для проведения платежей.

Накануне постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) одобрили отключение семи российских банков от системы SWIFT. В списке оказались банки ВЭБ, ВТБ, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк. При этом в перечень, одобренный постпредами ЕС, не попали Сбербанк и Газпромбанк.

Экономист Вячеслав Зайченко не увидел длительных рисков от санкций для экономики России. По его мнению, даже если западные страны перестанут закупать у России нефть и газ, наша страна сможет перенаправить поставки на другие рынки. Но, скорее всего, этого не произойдет, так как Европе необходимы российские ресурсы и их нечем заменить.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.