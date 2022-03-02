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СМИ: Индийское посольство в Киеве закрылось

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Индийское посольство в Киеве закрылось
Фото: pixabay.com

Посольство Индии в Киеве прекратило свою работу. Дипломаты будут находиться во Львове. Об этом в среду, 2 марта, передает NDTV, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что в другом украинском городе диппредставительству выделили офисные помещения, где послы смогут принимать посетителей. Представители посольства пока не комментируют эту информацию. В его Twitter последняя запись была сделана во вторник, 1 марта.

— Всем индийским гражданам, включая студентов, рекомендуется сегодня срочно покинуть Киев. Предпочтительно доступными поездами или любыми другими доступными средствами, — предупредили в посольстве.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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