Казахстан предложил усилить роль ООН в условиях геополитической напряженности

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Необходимо усилить роль ООН в текущих условиях сильной геополитической напряженности. Об этом в среду, 2 марта, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

— 30 лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли, — написал он в своем Twitter.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка 12 дипломатов постпредства России при ООН является циничной эскалацией со стороны США. Вашингтон таким образом, считает она, пытается взять реванш, постоянно проигрывая на дипломатическом поле. Высылка не останется без ответа, и он необязательно будет симметричным.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.