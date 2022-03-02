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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Липецкой улице

Полина Долганова

Город
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Липецкой улице
ФОК Социального дома «Обручевский» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в Бирюлеве Восточном. Соответствующий проект уже был одобрен. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, новый комплекс будет облицован под дерево. Эта облицовка будет чередоваться с витражными окнами.

Для отделки планируется использовать сэндвич-панели разных оттенков.

Пятиэтажное здание построят по адресу Липецкая улица, промзона «Ленино», участок 1.

Общая площадь постройки составит 7 тысяч квадратных метров.

В ФОКе появятся свой бассейн, спортивный зал и административные помещения. Территория рядом со зданием будет благоустроена, подытожили на сайте мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что завершить реконструкцию стадиона имени Эдуарда Стрельцова в столице планируется к 100-летнему юбилею футбольного клуба «Торпедо», который будут отмечать в 2024 году. Он добавил, что вокруг стадиона активно развивают территорию Даниловского района. Так, в 2021 году начал работу новый ФОК с залами для разных видов спорта и футбольным манежем.

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