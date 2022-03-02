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ЦБ решил не возобновлять торги в секции фондового рынка на Мосбирже 2 марта

Михаил Алимов

Экономика
ЦБ решил не возобновлять торги в секции фондового рынка на Мосбирже 2 марта
Фото: Вечерняя Москва

Торги на Московской бирже в секции фондового рынка не будут возобновлены в среду, 2 марта. Соответствующее решение принял Банк России. О решении по проведению торгов на следующий день будет объявлено до 09:00 3 марта.

— Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что будут несколько исключений. Среди них режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, инструменты срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарные секции (драгоценные металлы), зеркальные контракты на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций» и секции рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

Согласно данным Мосбиржи, курс доллара вырос на 6,63 рубля за вторник, 1 марта. Теперь курс доллара составляет 101,23 рубля. Также на 6,49 рубля вырос курс евро — до 112,49 рубля. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение к доллару и евро на шесть–семь процентов к закрытию предыдущей сессии.

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций. На фоне роста заимствований в России было временно остановлено размещение государственных ценных бумаг.

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