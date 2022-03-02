Астролог рассказал, что обязательно нужно сделать в новолуние 2 марта

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Астролог Александр Зараев рассказал, как повлияет на жизнь людей первое весеннее новолуние, которое наступит 2 марта 2022 года.

Новолуние в знаке Рыб запускает программу обновления. Растущая Луна поможет двигаться словно паровоз по рельсам, отметил Зараев.

По словам эксперта, это отличное время для перемен. В это время можно легко и быстро избавиться от вредных привычек, старых невыполненных дел, обещаний. Также это отличный день для старта новых занятий, например посещения спортзала.

Как отметил астролог, на политической арене именно после новолуния 2 марта начнутся перемены

— Открываются новые возможности для раскрытия новых позитивных ситуаций. В это время можно развеять тучи над головой, — отметил астролог в комментарии Life.ru.

Он также добавил, что люди, до этого новолуния жившие в иллюзиях, их лишатся.

До этого астрологи назвали даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым. Нумеролог предупредила, что опасность года обусловлена большим количеством двоек в дате. Они символизируют неопределенность и эмоциональные качели.