Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог рассказал, что обязательно нужно сделать в новолуние 2 марта

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог рассказал, что обязательно нужно сделать в новолуние 2 марта
Фото: Pixabay

Астролог Александр Зараев рассказал, как повлияет на жизнь людей первое весеннее новолуние, которое наступит 2 марта 2022 года.

Новолуние в знаке Рыб запускает программу обновления. Растущая Луна поможет двигаться словно паровоз по рельсам, отметил Зараев.

По словам эксперта, это отличное время для перемен. В это время можно легко и быстро избавиться от вредных привычек, старых невыполненных дел, обещаний. Также это отличный день для старта новых занятий, например посещения спортзала.

Как отметил астролог, на политической арене именно после новолуния 2 марта начнутся перемены

— Открываются новые возможности для раскрытия новых позитивных ситуаций. В это время можно развеять тучи над головой, — отметил астролог в комментарии Life.ru.

Он также добавил, что люди, до этого новолуния жившие в иллюзиях, их лишатся.

До этого астрологи назвали даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым. Нумеролог предупредила, что опасность года обусловлена большим количеством двоек в дате. Они символизируют неопределенность и эмоциональные качели.

Читайте также:
Гороскопы Луна Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте