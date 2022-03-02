Бесстрашная продавщица дала отпор вооруженному грабителю. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Раменский городской округ, село Быково Карта всех событий

Мужчина, вооруженный кухонным ножом, похитил деньги из кассы одного из продуктовых магазинов в Подмосковье. Об этом в среду, 2 марта, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, злоумышленник зашел в продовольственный магазин, расположенный в поселке Быково (Раменский район — прим. «ВМ»). Угрожая продавцу, он похитил выручку из кассы, после чего скрылся с места преступления.

Момент нападения попал на записи камер. На них видно, как сотрудница заведения, вооружившись банкой, пытается не выпустить мужчину из магазина. В какой-то момент злоумышленник вырывается и выбегает из здания. Женщина пытается его догнать, однако ему удается скрыться.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

— Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. В ходе обыска по месту его жительства обнаружен и изъят кухонный нож, предположительно, используемый при совершении преступления, — добавила Петрова.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

1 марта жительница Зеленограда попыталась тайно вынести из магазина 16 пачек масла на сумму более четырех тысяч рублей.